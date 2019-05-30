Son Dakika Haberleri: Ahlat'ın kültür mirasları öğrencilere tanıtıldı
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Ahlat'ın kültür mirasları öğrencilere tanıtıldı

2 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Müzeler Günü' etkinlikleri kapsamında öğrencilere "Müze ve Müzecilik Faaliyetleri ile Ahlatın Kültür Mirasları" konulu eğitim verildi.

Ahlat'ın kültür mirasları öğrencilere tanıtıldı, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Müzeler Günü' etkinlikleri kapsamında öğrencilere "Müze ve Müzecilik Faaliyetleri ile Ahlatın Kültür Mirasları" konulu eğitim verildi.

Ahlat Müze Müdürlüğü tarafından, kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü işbirliğiyle ilçede bulunan 12 okulda bin 334 öğrenciye tarihi zenginliklerin bilinip tanınması ve müzecilik bilincinin aşılanması amacıyla eğitim sunumları yapıldı. Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek ile Arkeolog Burcu Çorapçı tarafından verilen eğitimlerle, ilçede yaşayıp da Ahlat Müzesi'ni ve miraslarını bilmeyen kalmasın anlayışı çerçevesinde gençlerin sahip oldukları zengin kültür miraslarının farkında olmalarını, bilmelerini ve anlamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında yapılan eğitim programları bir hafta boyunca devam etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:04 Kaynak: İHA
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