Ahlat Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete başladı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan Ahlat Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete başladı.

Mimari yapısıyla dikkati çeken ve 1071 metrekaresi kapalı 8 bin 500 metrekare alana inşa edilen terminalde inceleme yapan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, işletmecilerle bira araya gelerek taleplerini dinledi.

Terminalin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Çoban, "Ahlat önemli turizm yerlerinden biri olduğu için otogar sorununu çözdük. İşletmecilerimizle bir araya geldik. Ahlat model olmaya devam ediyor. Ahlat tarihi ve kültürün yanı sıra bölgenin turizm ve ticaretine de önemli katkı sağlayacaktır. Şehirlerarası otobüs terminalimiz ilçenin gelecek 50 yılına hitap edecek kapasiteye sahip." dedi.

İlçede yapılan ağaçlandırma seferberliğine de değinen Çoban, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini aktardı.

Çoban, "Gerek ilçe genelinde gerekse otogar çevresindeki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Terminalimizin çevre düzlenmesi ve peyzaj çalışmalarına önem veriyoruz." dedi.