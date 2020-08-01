Ahlat Kaymakamı Erat sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı - Son Dakika

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçede trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret ederek, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

Vatandaşlara hem trafik kuralları hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunan Erat, yolculardan maske takmalarını, sosyal mesafeye uymalarını ve temizliğe dikkat etmelerini istedi.

Sürücülere ve yolculara şeker ve çikolata ikramında bulunan Erat, trafik kazaları nedeniyle ciddi kayıpların verildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan programlar kapsamında kazalarda ciddi düşüşlerin yaşandığını aktaran Erat, "Bu bayramda da bunu temin edebilmemiz için başta emniyet görevlilerimiz olmak üzere bütün personelimizle birlikte bayramda mesai başındayız. Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. İnşallah sonucunu da alacağız. Ayrıca bu bayramda hatırlatmak istediğimiz bir mevzu daha var. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de vatandaşlarımızın sağlığını etkiliyor. Biz de maske, mesafe ve temizlik diyerek, vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu bayram hem sevdiklerimizin hem de kendi sağlığımız için aramıza biraz mesafe koyalım ve alınan tedbirlere uyalım."

Kaymakam Erat'a, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ve Ahlat İlçe Emniyet Müdür Vekili Cahit Kılıçaslan eşlik etti.