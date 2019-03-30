Son Dakika Haberleri: Ahlat Marka Şehir Haline Gelecek"

Ahlat Marka Şehir Haline Gelecek"

1 saat önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "Ahlat geçmişte nasıl başkent ise tekrar marka bir şehir haline gelecek.

Ahlat Marka Şehir Haline Gelecek
AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "Ahlat geçmişte nasıl başkent ise tekrar marka bir şehir haline gelecek." dedi.

Partisinin Ahlat ilçesindeki Yukarı Çarşı'da düzenlediği mitingde konuşan Kiler, yağmura ve soğuğa rağmen miting alanını dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Ahlat'ın bugün tek vücut olduğunu belirten Kiler, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Ahlat'a özel bir önem atfediyor. Bir külliyemiz Ankara'da var, ikincisi Ahlat'ta kuruluyor. Bunun bir anlamı ve seslenişi var. Ahlat geçmişte nasıl başkent ise tekrar marka bir şehir haline gelecek. Bunun farkında olmamız lazım. Tüm bakanlıklar ve kuruluşlar Ahlat'a yatırım seferberliğine başlayacak."

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise ilçeye hükümet sayesinde 160 milyon liralık yatırım yapıldığını anlattı.

Yeniden birlik olmanın zamanın geldiğini vurgulayan Çoban, "Madem bin yıl önce buradan başladı, İslam coğrafyası bizim yurdumuz oldu. Gelin yeniden Anadolu'nun dirilişinin temel taşı biz olalım. Bu birliği buradan kuralım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:09 Kaynak: AA

AK Parti, Kiler, Ahlat, Güncel
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