Son Dakika Haberleri: Ahlat Merkez Ybo, Voleybolda İl Birincisi Oldu

Ahlat Merkez Ybo, Voleybolda İl Birincisi Oldu

42 dakika önce

Bitlis'in Ahlat Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu, il genelinde düzenlenen voleybol müsabakalarında birincisi oldu.

Ahlat Merkez Ybo, Voleybolda İl Birincisi Oldu, System.String[]
Bitlis'in Ahlat Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu, il genelinde düzenlenen voleybol müsabakalarında birincisi oldu.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Okul Müdürü Hasan Basri Çelik, öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti. Bu tür sportif başarılardan oldukça memnun olduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "Bugün öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdik. İlçemizi, ilimizde iyi bir şekilde temsil ettikleri için hem okul idarecilerini hem de öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. İnşallah bu tür başarıları devam eder. Bizlerde elimizden geldiği kadar öğrencilerimize her konuda destek olacağız" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:32 Kaynak: İHA

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