Ahlat Müftüsü Uyanık görevine başladı
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat İlçe Müftülüğüne atanan Mehmet Fudayil Uyanık, görevine başladı.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:44 Kaynak: AA
'in Ahlat
İlçe Müftülüğüne atanan Mehmet Fudayil Uyanık, görevine başladı.
Uyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat'a atanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ilçede din hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Müftü Uyanık, daha önce Mardin
'in Yeşilli
ve Van
'ın Erciş
ilçelerinde görev yapmıştı.
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