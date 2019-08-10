Son Dakika Haberleri: Ahlat Müftüsü Uyanık görevine başladı
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Ahlat Müftüsü Uyanık görevine başladı

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat İlçe Müftülüğüne atanan Mehmet Fudayil Uyanık, görevine başladı.

Ahlat Müftüsü Uyanık görevine başladı, System.String[]
Bitlis'in Ahlat İlçe Müftülüğüne atanan Mehmet Fudayil Uyanık, görevine başladı.
Uyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat'a atanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ilçede din hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Müftü Uyanık, daha önce Mardin'in Yeşilli ve Van'ın Erciş ilçelerinde görev yapmıştı.
Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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