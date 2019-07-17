Son Dakika Haberleri: "Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi"
Son Dakika Güncel Haber

"Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi"

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma" proje toplantısı düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma" proje toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Abdurrahman Gazi Konferans Salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Vali Vekili Tekin Erdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel kalkınmanın önemini vurguladı.
Ahlat'ın tarihi geçmişiyle önemli bir merkez olduğunu belirten Tekin, 2 yıldır ilçede güzel çalışmaların yapıldığını söyledi.
İlçenin Türkiye'de ve dünyada tanınan bir yer olacağına inandığını ifade eden Tekin, "Bir şehrin gelişmesi önemli ama gelişirken planlı olmak lazım. Ahlat'ı bozmayalım. Tarihini, kültürünü ve değerlerini yok etmeden Ahlat'ı geliştirmek lazım. Bu konunun üzerinde durmanızı rica ediyorum. İnşallah hep birlikte Ahlatımız için güzel işler yaparız." diye konuştu.
Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da Ahlat'ın gelişmesi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini bildirerek, projenin ilçeye faydalı olacağını aktardı.
Odak Yerel Kalkınma Grubu (OYKA) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Birol Akgül ise Ahlat Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Akgül, 16 araştırmacının görev aldığını projeyi, merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkın desteğiyle yürüteceklerini vurguladı.
Programa Kaymakam Vekili Arif Karaman, DAKA yetkilileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 8 ile son dakika uyarısı! Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 02:00:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ahlat Odaklı Yerel Kalkınma Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]