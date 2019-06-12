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Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu

4 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Sadullah Gencer Anadolu Lisesi, 2018-2019 mezunlarını verdi.

Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesinde mezuniyet coşkusu, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Sadullah Gencer Anadolu Lisesi, 2018-2019 mezunlarını verdi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Sadullah Gencer Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Yıldırım, öğrencilerini tebrik ederek yeni hayatlarında başarılar diledi.

Okulu yaptıran iş adamı Sadullah Gencer ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da, birer konuşma yaparak mezun olan öğrencileri kutladı.

Yapılan konuşmalardan sonra okul öğrencileri tarafından izleyenlere müzik gösterisi sunuldu.

Ardından, okul birincisi Sare Küçük mezuniyet kütüğüne isim plakasını çakarak, teşekkür konuşması yaptı. Mezuniyet programı; plaket takdimi, diploma dağıtım töreni ve pasta kesilmesinden sonra düzenlenen müzik programıyla sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bildirici, öğrenciler ve veliler de katıldı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
Bitlis, Anadolu Lisesi, Ahlat, Güncel
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