Son Dakika Haberleri: Ahlat 'şaha' kalktı...Nevşehir'den Ahlat'ta görev alan atlı birlikler güven veriyor
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Ahlat 'şaha' kalktı...Nevşehir'den Ahlat'ta görev alan atlı birlikler güven veriyor

31 dakika önce

Ahlat 'şaha' kalktı.

Ahlat 'şaha' kalktı... Nevşehir'den Ahlat'ta görev alan atlı birlikler güven veriyor

BİTLİS - Nevşehir'den Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelerek görev alan atlı birlikler şaha kalktı.

Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamaları renkli görüntülerle devam ediyor. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığının atlı jandarma birliğinden gelen 4 binici ile 4 at da kutlama alanında görev yapıyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan atlı birlikler, etkinlik alanın hakim bir bölgesinde şaha kalkma gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Ahlat Belediyesinin ev sahipliğinden Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı etkinliklerinin çeşitli gösterilerle devam ettiğini ifade eden Geylani Adıyaman isimli vatandaş, "Atlı birlikler etkinliklere güven kazandırdı. İlk kez etkinliklere katılan birlikler, hem güvenliğimizi sağlıyor hem de etkinliklere renk katıyor. Buraya gelen vatandaşlarımıza da güven veriyor" dedi.

Malazgirt, Nevşehir, Bitlis, Ahlat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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