Ahlat şehirlerarası otobüs terminali tamamlandı - Son Dakika

Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanarak kısa sürede faaliyete geçecek olan yeni şehirlerarası otobüs terminali, mimari yapısıyla bölgede dikkati çeken yatırımlar arasında yer alıyor.

Ahlat Belediyesince yaptırılarak hizmete hazır hale getirilen terminalde, otobüs firmaları, lokanta ve kafeteryalar vatandaşlara hizmet verecek.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret eden işletmeciler, teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çoban, kültür ve turizm kenti Ahlat'ta işletmecilere sorumlulukların düştüğünü belirtti.

Önemli turizm yerlerinden olan Ahlat'ta otogar sorununu çözdüklerini anlatan Çoban, "Allah'a şükür bu sorunu da hallettik. Kültür ve mimari projemiz tamamlandı. İhalemiz tamamlandı. İşletmecilerimizle bir araya geldik. Ahlat model olmaya devam ediyor. Ahlat'ın kültür ve ticaretinin yanı sıra bölgenin turizm ve ticaretine de önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

1071 metrekare bina alanı olmak üzere otogarın 8 bin 500 metrekare alana inşa edildiğini kaydeden Çoban, otogarın ilçeye 50 yıl hitap edecek kapasitede olduğunu söyledi.