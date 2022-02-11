Bitlis'teki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla beyaza büründü - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, iki günden bu yana etkili olan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki abidevi taşların karla bütünleşen görüntüsü, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

Mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar da beyaza bürünen mezar taşlarının fotoğraflarını çekti, şehitler için dua etti.

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi mezarlığın kışın karla ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Bir haftadır ilçeye aralıklarla kar yağdığını anlatan Ercek, "Kar yağışı sonucunda özellikle tarihi alanlarımız çok güzel bir görünüme kavuşuyor. Tabii sanatın ve karın buluşması neticesinde hiç tanık olmadığımız manzaralar meydana geliyor. Gerek ziyaretçileri gerekse bizleri kendine adeta hayran bırakıyor." dedi.

Ziyaretçilerden İsmail Çapan ise "Mezar taşlarındaki görüntü çok güzel. Ben de sabah erkenden geldim. Hem güzel manzarayı izledim hem de fotoğraf çektim." diye konuştu.