Ahlat şiirleri kitap haline getirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat şiirleri kitap haline getirilecek - Son Dakika

Ahlat şiirleri kitap haline getirilecek

6 saat önce

İstanbul'da faaliyet gösteren Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Ahlat ile ilgili yazılan şiirler toparlanarak kitap haline getirilecek.

Ahlat şiirleri kitap haline getirilecek, System.String[]

İstanbul'da faaliyet gösteren Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Ahlat ile ilgili yazılan şiirler toparlanarak kitap haline getirilecek.


AHLATİSDER Başkanı Adnan Ayber yazılan şiirlerin kaybolmaması ve bir arada tutulması için böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Derneğimize 3 şiirle birlikte kısa özgeçmiş ve bir fotoğraf ulaştırılması halinde Ahlat şiirlerini bir kitapta toparlayarak "Ahlatlı şairlerden şiirler" adıyla yayınlayacağız. Böylece bu şiirler bir kitap içinde toparlanarak hem kayıt altına alınmış olacak hem de birçok kitleye ulaştırılacak. Ahlat şiirleri gerek şair gerekse tüm vatandaşlarımız tarafından gönderilebilir. Bu konuda Ahlatisder yönetiminden Sedrettin Akdemir ile sedrettin56@hotmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz" dedi. - BİTLİS

İstanbul, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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