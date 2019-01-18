Ahlat'ta 10 Bin 340 Öğrenci Karne Aldı
58 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 10 bin 340 öğrenci karne sevinci yaşayarak yarıyıl tatiline girdi.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde 10 bin 340 öğrenci karne sevinci yaşayarak yarıyıl tatiline girdi.
2018-2019 eğitim öğretim yılının 1. döneminin tamamlanması nedeniyle Ertuğrul Gazi
ile Ergezen ortaokullarında karne töreni düzenlendi. Düzenlenen karne törenine Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve kurum amirleri katıldı. Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Akgül, iyi tatiller temennisinde bulundu. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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