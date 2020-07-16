Ahlat'ta 1071 fidan dikildi - Son Dakika

Ahlat'ta 1071 fidan dikildi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ahlat- Malazgirt yolunda 1071 adet fidan dikildi.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği'nin organizasyonu ve Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte tüm şehitler anısına 1071 adet fidan dikildi.

İlçenin Malazgirt yolu üzerinde yapılan etkinlik öncesinde bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Betonlaşan dünyamızın içerisinde çok önemli bir sorunumuz olan yeşil alan ile ağaçlandırma çalışmalarını çok hızlı bir şekilde hayatımıza davet etmeli ve şehir planlarımızı ona göre tanzim etmeliyiz. Bulunduğumuz güzergah bugünkü adıyla sütey yaylasıdır. Ama aynı zamanda 1071'in tüm ruhaniyetini içinde ve ukdesinde taşıyan bir yer. 1071 anısına çok doğru düşünülerek bir ağaçlandırma çalışması yapılmış. 1071 tarihine, Sultan Alparslan'a, Anadolu'yu bize yurt yapan şühedeya ve aynı zamanda son şehitlerimize hitaben fidan dikimi yapılıyor. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu güzel çalışmalarından dolayı tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman ise, "Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla 15 Temmuz ve tüm şehitlerimiz anısına fidan dikme etkinliği yaptık. Çok güzel bir atmosfer 1071 adet fidan diktik. Etkinliğimize Malazgirt Zaferi'nin adını bırakarak, o günkü ruhu bugün 15 Temmuz'a ve 2020'ye taşımaya çalıştık. Katılan herkese teşekkür ederim. Katkılarından dolayı Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş'a, Tatvan Orman işletme Şefi Ayşe Şahin'e, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a, Avukat Muaz Ergezen'e ve İkram Ergezen'e teşekkür ederim"diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Prof. Dr. Zeki Argunhan ile Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Prof.Dr. M. Zahid Kuldaş, Ahlat Hakimi Eyyüp Tıraşçı, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, bazı kurum amirleri, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.