Ahlat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçenin Yukarı Çarşı Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kaymakam Fikret Dağ, hainlere asla geçit vermeyeceklerini belirterek, "Bundan sonra da hep uyanık olmamız gerekiyor. Bu tüyoları hep aklımızın ucunda tutalım. Gayri milli unsurların besleyip büyüttüğü bu hain yapı demokrasimize, anayasal düzenimize, hukuk sistemimize darbe indirmek üzere bir kalkışma gerçekleştirdi. Buna hepimiz şahit olduk." dedi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise milletin mücadelesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Çoban, "Allah'a şükürler olsun bu millet o şahlanışı ve bayrağı yere düşürmeden iman gücüyle mücadelesini devam ettirdi. 15 Temmuz'u unutmayacağız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz ile ilgili mesajı izlendi.