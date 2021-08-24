Ahlat'ta 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla "fener alayı" - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki ay yıldızlı bayrakla "fener alayı" oluşturuldu.

"Fener Alayı"na Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban, Kaymakam Fikret Dağ, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız, kurum amirleri, gençler, mehteran takımı ve atlı birlik katıldı.

Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık açtıkları 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve yaktıkları meşalelerle Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Çağatay, Sultan Alparslan ve kahraman yiğitlerinin bin yıl önce toprakları hediye ettiğini belirterek, "Kendilerince bizi topraklardan göndermek isteyenleri defeden Atatürk'ten, bütün atalarımızdan ve kahraman yiğitlerinden Allah razı olsun. Bu güzellikleri burada huzur içinde yaşıyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük emek ve gayreti var. Yarın misafir edeceğiz. Yarın şereflendirecek." dedi.

Gençlerle Türk bayrağı taşıyan Demiröz de bu güzel gecede Ahlat'ın kendine yakışanı yaptığını söyledi.

Demiröz, "950. yıl önce Alparslan buradan Malazgirt'e uğurlanırken, bugün aynı şekilde aynı konuyu ve meseleyi paylaşıyorsunuz. Size ve Ahlat'a yakışan bu. 20 yılda bu ülkenin çehresi değişti. Bugün eğer Malazgirt ve Ahlat'a sahip çıkıyorsak, bu Ayasofya'nın açılışı kadar önemli. Bunlar çok kolay olmuyor. Onun için 20 yılın kıymetini bilmemiz lazım. Bu insanların kadrini ve kıymetini bilmek lazım. Ahlat bugüne kadar bunu başardı, bundan sonra da başaracak. Gününüz mübarek olsun." diye konuştu.

Taşar da bu kutlu ve mutlu gecede kendilerini bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanı ve Okçular Vakfı'na teşekkür ederek, "950. yıl önce Sultan Alparslan'ın bu ülkeyi ve Anadolu'yu bizlere yurt bırakmak için beyaz kefenini giyerek yola çıkmış ve Allah'a şükürler olsun 200 bin kişilik küffar ordusuna karşı 50 bin kişiyle Malazgirt Savaşı'nı kazanmıştır." dedi.

Hep birlikte kutlu bir yürüyüşe şahitlik ettiklerini kaydeden Yıldız da şehit kanıyla sulanan bu vatan topraklarına sonuna kadar sahip çıkmak üzere her yıl 26 Ağustos'ta Malazgirt ve Ahlat'ta toplandıklarını aktardı.

Yıldız, "Tek millet olarak tek bayrak ve tek vatanla büyük ve güçlü Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan ile kutlu yürüyüşe devam eden asil bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Çoban ise 1071'den bu yana bu toprakların bin yıldır hiç kesintiye uğramadan alemi İslam'a bayraktarlık yaptığını kaydederek, "Bu etkinliklere büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımıza ve Okçular Vakfına teşekkür ediyorum. Zaferimiz kutlu olsun. Yarın da Cumhurbaşkanımızı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli beyi karşılıyoruz." diye konuştu.