Ahlat'ta 16 okulda EBA destek noktası kuruldu - Son Dakika

EBA destek noktası kurulan okulları ziyaret eden Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bu imkan sayesinde öğrencilere uzaktan eğitime erişim imkanı sağlandığını söyledi.

İlçe merkezinde 12, köylerde ise 4 okulda oluşturulan EBA destek noktaları sayesinde internet erişimi olmayan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim alabilecek.

Uzaktan eğitim süreci çerçevesinde Ahlat'ta EBA'ya erişim sağlayamayan öğrenciler için kurulan destek noktaları hizmete girdi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , uzaktan eğitim sürecinde internet sorunu yaşayan öğrenciler için 16 okulda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası kurdu.

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