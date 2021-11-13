Ahlat'ta 18 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 yaşındaki İshak Çağlayan'dan 3 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Çağlayan'ın ağabeyi Furkan Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp kardeşinin bulunması için yetkili birimlere bilgilendirme yapıldığını ve gerekli aramaların devam ettiğini belirtti.

Çağlayan, şunları söyledi:

"Kardeşim yaklaşık 2 aydır Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu eğitim görüyor. Salı günü gece 23.15 gibi kursu yangın merdiveninden terk ediyor. Sonra emniyet görevlilerinin çalışmalarıyla sahil yoluna gittiği görülüyor. Ardından çarşı civarlarında görülüyor ama sonrasında bir iz yok. Kendisi de buraların yabancısı, 3 gündür arıyoruz herhangi bir ize rastlamadık. Gören ve bilen varsa Allah rızası için bizlerle veya polisle iletişime geçebilir. Kurstan çıktığı gece üzerinde sadece kapşonlu tişört, pijama ve terlik var."