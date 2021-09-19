Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Muğla ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Eylül Nur Yıldırım'ın okuduğu şiirle tören sona erdi.

Marmaris

Marmaris'te 19 Eylül Gaziler Günü, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli askerlerin de katılımıyla törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'ndan Deniz Kıdemli Yüzbaşı Onur Ünal ile Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı.

Törene, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Datça

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muharip Gaziler Derneği temsilcisi Gazi Emekli Deniz Kurmay Albay Candan Erdal ve Hava Savunma Üsteğmen Salih Doğan yaptı. Doğan, şehit ve gazilerin toprağa vatan, insanı ulus yapan değerler olduğunu söyledi.

Törene Kaymakam Mesut Çoban, Belediye Başkan vekili Mutlu Gündoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından lise öğrencisi Duru Önder şiir okudu.

Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Garnizon Komutanı Albay Güngör Gündoğan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, bazı resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilciler ile gaziler katıldı.

Fethiye

Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılasından sonra Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Alim Karaca ile ilçe protokolü, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.