Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

19.05.2022 13:55
Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Program, sabah saatlerinde ilçenin Aşağı Çarşı Meydanı'ndan başlayarak Yukarı Çarşı'ya kadar süren gençlik yürüyüşüyle başladı. Dev bayrak eşliğinde tören alanına kadar yürüyen gençler, burada düzenlenen kutlama alanına ise müzik eşliğinde girdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, öğrenciler tarafından şiirler okunarak, kickboks ve matrak gösterileri yapıldı.

Daha sonra 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

Halk oyunları gösterileriyle sona eren kutlamalara Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Muhammed Talha Yılmaz, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika


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