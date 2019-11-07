Ahlat'ta 200 bin ton patates üretimi

Türkiye'nin önemli patates üretim yerlerinden biri olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 50 bin dekar alandan 200 bin ton patates üretimi gerçekleşti.



İlçedeki tarım alanlarını gezerek incelemelerde bulunan Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, kendine has tadı ve kalitesiyle bilinen Ahlat patatesinde bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu, fakat yemeklik patateste pazar sorunu yaşadıklarını söyledi. Bu yıl ilçede yaklaşık 50 bin dekar alanda 200 bin ton patates verimi elde edildiğini belirten AHZO Başkan Demirden, "7 bin 500 dekar alanda tohumluk patates, 7 bin 500 dekar alanda sanayilik patates üretilirken, 35 bin dekar alanda ise yemeklik patates üretilmektedir. Ahlat'ta yaklaşık 200 bin ton patates üretimi gerçekleşti. Bu yıl verimden memnunuz. Fakat fiyatlar geçen yıl ki gibi tatmin etmiyor. Şu anda 80 kuruş ile 1 TL arasında satarsak çok iyi diyoruz. Bu da ancak çiftçimizin el emeğini çıkartıyor. Zarar etmiyoruz ama kar da edemiyoruz. Vermiş olduğumuz emeğin karşılığını alıyoruz ve buna da şükrediyoruz. Yeter ki ürünümüz satılsın" dedi.



"Çiftçinin elektrik gideri çok fazla"



En büyük problemin çiftçinin girdi maliyeti olduğunun altını çizen AHZO Başkanı Demirden, "Elektrikte çiftçimize maliyeti düşürecek bir şey istiyoruz. En azından bundan dolayı fiyatlarımızın yükselmesini istemiyoruz, ama bizler de kazanalım ki üretimimize devam edelim. Bu ovada yaklaşık olarak 15 bin kişi ekmek yiyor. Bu konuda işsizlik sorunumuz kalmadı ve dışarıdan işçi getiriyoruz. Suriye ve Afganistan'dan gelip burada patateste çalışıyor. Artık yerelde yetiştiremiyoruz. Çiftçilikte en azından işçi sorununu çözmüş oldu. Bunun içinde destek istiyoruz ve en büyük girdi maliyeti olan elektrikte indirim yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



"Yemeklik patateste pazar sorunu var"



Ahlat'ta yaklaşık 500 çiftçinin patates üretimi yaptığını anlatan Demirden, üreticinin özellikle yemeklik patateste pazar sorunu yaşadığını söyledi. Demirden, "İhracat olmadığı zaman çok büyük bir pazar sorunu yaşıyoruz. Sadece bölgemize vermek zorunda kalıyoruz. Özellikle İran, Irak ve Suriye kapıları açıldığı zaman patateste pazar sorunumuz kalmıyor ama bunlar kapalı olduğu zaman hem fiyatta hem de satışta zorlanıyoruz. Bu nedenle bölge ülkelerimize ihracatta kolaylık sağlanırsa çiftçimizde bundan çok memnun olacaktır. En azından üretimi artarak devam ettirecektir. Çiftçimiz çok bilinçli bir üretim yapıyor. Kalite bakımından gerçekten Ahlat, Süphan ve Nemrut dağlarının arasında kalmış bir ovada iklim, su ve toprak yapısı bakımından çok farklıdır. Bu nedenle patatesimiz çok lezzetli, çok tercih edilen, kışa dayanıklı ve kış boyunca devamlı depolarda hiç çürümeden bekletilebiliyor" şeklinde konuştu.



"Bize pazar bulunsun"



Patates üreticilerden Mahmut Demir ise yaklaşık 600 dekar alanda yemeklik patates ürettiğini, tonajların ve kalitenin çok iyi olduğunu söyledi. Patatesteki aromanın çok iyi olduğunu ve Türkiye'nin her tarafında tutulduğuna değinen Demir, "600 dekar alandan 3 bin 500 ton üretim elde ediyoruz. Yanımızda devamlı olarak 60 kişi çalışıyor. İstihdam sağlanıyor. Bizler faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizlere de yardımcı olunursa mutlu oluruz" dedi. - BİTLİS