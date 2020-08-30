Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98.yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra Ahlat Garnizon Komutan Vekili Asteğmen Fırat Kılıç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Ahlat Şehitliği'in ziyaret edilmesiyle sona eren törene, Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:21 - Kaynak: AA
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