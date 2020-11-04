Bölgenin en büyük 'millet bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor - Son Dakika

Bölgenin en büyük 'millet bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor

04.11.2020 11:27

Bölgenin en büyük 'millet bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban: "Ahlat, Türkiye'nin birlik ve bütünlük merkezidir" Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük 'millet bahçesi' Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılıyor.

Bölgenin en büyük 'millet bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban: "Ahlat, Türkiye'nin birlik ve bütünlük merkezidir"

BİTLİS - Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük 'millet bahçesi' Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılıyor.

Ahlat ilçesinde her yıl 1071 etkinliklerinin yapıldığı Çarho mevkiinde yapımına başlanan 400 bin metrekare alan üzerindeki millet bahçesinin 135 bin metrekaresi uygulama alanı olacak. Toplu Konut İdaresi ve Ahlat Belediyesinin ortak yürüttüğü proje kapsamında 2021 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanan millet bahçesinde; yeşil alanlar, kırathaneler, cami, yürüyüş parkurları, etno spor, güreş, atlı okçuluk alanları ve 50 çadırlık bir otağ alanı yapılacak. Yapımı devam eden millet bahçesi çalışmalarını inceleyen ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, millet bahçesinin yeşil alanlarıyla, parkurlarıyla Doğu'nun nefes alacağı bir ihtişam merkezi olacağını söyledi. Çoban, "Burası daha önce etkinlik alanımızdı. Artık nitelikli geçmişe ve özelliğe sahip alan bir alandayız. Şu ana kadar geçici enstrümanlarla gerçekleştirmiş olduğumuz festival alanını halkımıza aslında daha net ifadeyle ilimizin tamamını, Muş ve Van'ı da ağırlayabileceğimiz aynı zamanda festivallerimizi de yapabileceğimiz muhteşem bir millet bahçesine dönüştürüyoruz. Bahçemiz içerisinde kırathaneleriyle, cami ve yürüyüş parkurlarıyla kısacası burada festival yaparken geçmişte bulunan Ahlat çarşımızı da hatırlayacağınız niteliğiyle, en önemlisi de hipodrom tarzı bir alanımızın varlığı ve bununla beraber etno sporu gerçekleştireceğimiz alan, arkasından ata sporlarımızla olayı değerlendirdiğimizde güreş alanları ve atlı okçuluk faaliyetlerinin yürütüleceği bir alana da dönüştürüyoruz. Ama en önemlisi halkımızın 12 ay dinlenebileceği, ailesiyle vakit geçirebileceği muhteşem bir millet bahçesi yapılıyor" dedi.

Yapılacak alanın millet bahçesi olmanın yanında kültürel dokunun da sergileneceği bir alan olduğunun altını çizen Başkan Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada biri menfez olmakla beraber toplam 3 tane köprümüz var ve ecdadımızın geçmişte yapmış olduğu mimari niteliklere uyacak şekilde olacak. Kısacası burada kalıcı bir eser ortaya koyuyoruz. Burada han çadırıyla birlikte 50 çadırlık bir otağ alanı yapılıyor. Burası geçen yıllarda han çadırında Cumhurbaşkanımızı ve Devlet Bahçeli'yi ağırladığımız bir alan. Nasipse tüm Türk dünyasını burada ağırlamayı planlıyoruz. Bu vesileyle 400 bin metrekare alan üzerindeki çalışmamızın takriben 135 bin metrekaresi uygulama alanımız. Yeşil alanlarıyla, parkurlarıyla Doğu'nun nefes alacağı bir ihtişam merkezini ortaya koyuyoruz. 2021 yılı Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızı burada ağırlamak için bu alanı hazır hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Ahlat bin yıl öncenin başkenti ve buna layık işler yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Doğu Anadolu'ya ve ülkeye armağanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden sonra bu çalışmada çok anlamlı bir yer edindi. Ahlat, Türkiye'nin birlik ve bütünlük merkezidir. 80 milyonun ortak mirasını, tapu senedini taşıdığı yerdir. Buradaki her faaliyeti bu şuurla yürütüyoruz. 80 milyonu kucaklamayla eş değer bir anlayışı, kardeşliği, kısacası muhabbet fedailiğini prensip ediniyoruz. Böyle bir ilkeyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçemize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza buraya olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanlığımıza, bölge milletvekillerimize, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, AK Parti Bitlis milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e, Okçular Vakfı'na, yüklenici firma çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bölgenin en büyük 'millet bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor
Bölgenin en büyük 'millet bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor
Bölgenin en büyük 'millet bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor
Bölgenin en büyük 'millet bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor

Millet Bahçeleri, Bitlis, konut, Ahlat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bölgenin en büyük 'millet bahçesi' Ahlat'ta yapılıyor - Son Dakika


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