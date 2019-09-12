Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta 5 bin dekarda domates yetiştirildi
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Ahlat'ta 5 bin dekarda domates yetiştirildi

13 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 5 bin dekarda domates yetiştirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 5 bin dekarda domates yetiştirildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, domates tarlalarını gezerek, ürün hasadı hakkında çiftçilerden bilgi aldı.

Başkan Demirden yaptığı açıklamada, ilçedeki 5 bin dekar alanda 35 bin ton civarında domates verimi elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çiftçinin verimden memnun olduğunu fakat fiyattan memnun olmadığını dile getiren Demirden, şöyle konuştu:

"Ahlat'ta domates bir marka haline geldi. Özellikle bölgemizdeki domates, aromasıyla, tadıyla farklı bir lezzet. Tabi Ahlat Van Gölü ile Nemrut ve Süphan Dağıyla farklı bir iklime sahip. Bu da ürünlerimize ayrı bir lezzet katıyor. Bunu da en çok domateste fark ediyoruz. Çok kaliteli domates yetişiyor."

Ahlat'ta 5 bin dekarda domates yetiştirildi

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:31 Kaynak: AA
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