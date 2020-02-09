Ahlat'ta 5 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ahlat'ta 5 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Ahlat'ta 5 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Ahlat'ta 5 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.


Ahlat ilçesine bağlı Kınalıkoç köyünde yaşayan 5 kişilik aile, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden köy muhtarının ihbarı üzerine köy yolunu ulaşıma açan İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin zamanında yaptığı müdahaleyle karbonmonoksit gazından zehirlenen aile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri köyde yapılan Güllü Denizci, Sebahattin Denizci, Esma Denizci, Baran Denizci ve Yusuf Denizci, daha sonra ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Aile fertlerinin durumunun iyi olduğunu belirten Kınalıkoç Köyü Muhtarı Nevzat Denizci, "Sabah erken saatlerde akrabalarımdan olan ailenin sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini fark ettik. Hemen telefonla ilgili görevlileri arayarak durumu bildirdim. Sağ olsunlar hızlıca köyümüzün yolu açıldı ve ardından ambulans gelerek sobadan zehirlenen ailemizi Ahlat Devlet Hastanesine götürdük. Hastanede tedavi altına alınan aile fertlerimizin çok şükür sağlık durumları iyi. Allah devletimize zeval vermesin, hemen imdadımıza yetiştiler. Bu konuda hassasiyet gösteren İlçe Özel Müdürümüz Seyfettin Gündoğan'a ve sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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