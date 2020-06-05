Ahlat'ta 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılıyor - Son Dakika

Ahlat'ta 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılıyor

Korona virüs salgını sonrası tarım ürünlerinde sıkıntı oluşmaması için üretim seferberliği başlatılan Bitlis'in Ahlat ilçesinde 50 bin dekar alanda patates ekimi gerçekleşiyor.

Ahlat'ta 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılıyor, System.String[]

Korona virüs salgını sonrası tarım ürünlerinde sıkıntı oluşmaması için üretim seferberliği başlatılan Bitlis'in Ahlat ilçesinde 50 bin dekar alanda patates ekimi gerçekleşiyor.


Türkiye'nin önemli tarım alanlarından olan Ahlat'ta, çiftçiler patates üretimi için ekim yapmaya başladı. Hava şartları dolayısıyla bu yıl ekim faaliyetlerine geç başlayan çiftçiler, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığının üretim çağrısına kulak vererek tarla sürümü ve ekim çalışmalarına hız verdi. İlçede ekilmedik arazi bırakmayan çiftçiler, 50 bin dekar alana ekecekleri patatesten hasat zamanı 250 bin ton ürün bekliyor.


İlçedeki tarım alanlarını ziyaret eden Ahlat Ziraat Odası Başkanı (AHZO) Necat Demirden, incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı.


"Hiçbir karış yer boş kalmamak şartıyla ekim yapıyoruz"


Gazetecilere açıklama yapan AHZO Başkanı Demirden, "Bu yıl tüm çiftçilerimiz seferber olmuş. Hiçbir karış yer boş kalmamak şartıyla ekim yapmaktayız. Şu anda patates ekimi yapmaktayız. Bu sezon hem pandemi süreci hem de havaların elverişsiz olması dolayısıyla ekim geç başladı. Havaların düzelmesiyle en kısa zamanda ekimimizi tamamlayıp ürünlerimizin yeşermesini bekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın 'hiçbir karış yer boş kalmasın' diye bir söylemi vardı. Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmamak için tüm çiftçilerimiz seferber oldu. Ahlat'ta yaklaşık 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılmakta ve 200 ile 250 bin ton civarında ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Ahlat'ın toprakları bakir olduğu için çiftçilerimiz 1 yıl ektiği yere ikinci yıl ekmiyorlar. Bu nedenle topraklarımızda herhangi bir hastalık olmuyor. Topraklarımız oldukça elverişli olduğu için patatesin kalitesi ve lezzeti organik düzeyde oluyor" dedi.


"Bu yıl ekin alanlarımızı fazlalaştırdık"


Patates üretimi yapan Ahlatlı çiftçilerden Kenan Örken ise "Bu sene yemeklik patates ekimine başladık. Yaklaşık bin 500 dekarlık alanlarımızın tamamını hazırladıktan sonra ekime başladık. Geçen yıllara oranla hava şartları dolayısıyla bu yıl ekime geç başladık. Bu bizi olumsuz yönde etkiledi. Cumhurbaşkanımız çiftçilere yaptığı çağrı neticesinde bu yıl ekim alanlarını yüzde 50 civarında artırdık. Elimizden geldiğince ve imkanlar dahilinde bu yıl ekim alanlarımızı fazlalaştırdık. Şu anda tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bir hafta 10 güne kadar ekimlerimizi bitireceğiz" dedi. - BİTLİS

Koronavirüs, Ahlat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahlat'ta 50 bin dekar alanda patates ekimi yapılıyor - Son Dakika Ekonomi

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