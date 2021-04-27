Ahlat'ta görev yapan 60 öğretmen zeybek öğreniyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan 60 öğretmen, serbest zamanlarında katıldıkları kursta zeybek oynamayı öğreniyor.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce haftada 3 gün sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde verilen kurs, öğretmenlerden ilgi gördü.

Kurs eğitmeni Serhat Epsoylu, gazetecilere, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde devam eden kursun yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Zeybek kursunun 1,5 ay süreceğini Epsoylu, "Bu süreçte Türk Halk Oyunları yörelerimizden zeybeğimizle, halayımızla, kaşığımızla, karşılama oyunlarımızla ne gibi bir proje yapabiliriz diye düşündük. Zeybek kursu açmak istedik. Yoğun talepten mutlu olduk. Öğretmenlerimizin pandemi sürecinde bireysel veya toplu olarak bu oyunu icra etmeleri, sosyal mesafeyi koruyarak eğlenmeleri ve güzel işler yapmak bizi mutlu etti. Umarım bu projemize devam ederiz." dedi.

Öğretmenler ise kursun eğlenceli geçtiğini belirtti.