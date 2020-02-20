Ahlat'ta 600 kamyon kar ilçe dışına taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta 600 kamyon kar ilçe dışına taşındı - Son Dakika

Ahlat'ta 600 kamyon kar ilçe dışına taşındı

7 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan karın ardından şehir merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla taşındı.

Ahlat'ta 600 kamyon kar ilçe dışına taşındı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan karın ardından şehir merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla taşındı.

Ahlat Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçedeki ana cadde, sokak ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çarşı merkezindeki kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Şehir merkezinde çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 10 gün boyunca yaklaşık 6 bin ton karın kamyonlarla ilçe dışına taşındığını söyledi.


Bu yıl yoğun kar yağışıyla karşılaştıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Çarşı merkezlerinde biriken kar yığınlarını kepçe ve kamyonlarla şehir dışına taşıdık. İlçe halkının ve esnafın işini kolaylaştırdık. Son 10 günde 600 kamyon seferiyle yaklaşık 6 bin ton civarında kar ilçe dışına taşındı. Kış boyunca yürüttüğümüz kar temizleme çalışmalarında bir yıllık yakıt tüketimi yaptık. Karla mücadelede belediye araçlarının yanı sıra kiralık araçlarda kullandık."

Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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