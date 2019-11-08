Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta 70 bin ton şeker pancarı üretimi
Son Dakika Ekonomi Ahlat'ta 70 bin ton şeker pancarı üretimi

Ahlat'ta 70 bin ton şeker pancarı üretimi

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 13 bin 500 dekar alandan 70 bin ton şeker pancarı üretimi bekleniyor.

Ahlat'ta 70 bin ton şeker pancarı üretimi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 13 bin 500 dekar alandan 70 bin ton şeker pancarı üretimi bekleniyor.


Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, pancar alım merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçede üretilen şeker pancarının kalitesine değinen Demirden, "Ahlat'ta bu yıl yaklaşık olarak 13 bin 500 dekar alanda şeker pancarı üretimimiz olmuştur. Yaklaşık olarak 70 bin ton civarında bir ürün elde edeceğiz. Burada topladığımız şeker pancarlarını yakınımızda bulunan Erciş Şeker Fabrikasına gönderiyoruz. Topraklarımız verimli. Şeker kalitesi gerçekten yüksek. Bölgede tercih edilen ve şeker fabrikası içinde en yüksek verime sahip pancar üretimi yapılmaktadır. Bu da topraklarımızdan kaynaklanmaktadır. Tabi ki destek verildikçe daha çok şeker pancarı ekeceğiz. Geçen yıllara göre bu sezon şeker pancarı fiyatlarından iyi bir pirim bekliyoruz. Böyle olursa gelecek yıl daha çok şeker pancarı ekmeyi planlıyoruz" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
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