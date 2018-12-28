Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Açılan Okçuluk Kursuna Yoğun İlgi

Ahlat'ta Açılan Okçuluk Kursuna Yoğun İlgi

13 dakika önce

Ahlat ilçesinde açılan okçuluk kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Ahlat'ta Açılan Okçuluk Kursuna Yoğun İlgi, System.String[]
Ahlat ilçesinde açılan okçuluk kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü tarafından verilen kurslara katılan çocuklar bir yandan okçuluk eğitimi alıyor bir yandan da solo test ve mangala gibi zeka oynayıp, kitap okuyor.

Ahlat Kayı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Burak Albayrak, kulübün her gün aktif olduğunu söyledi.

Özellikle çocukların okçuluğa yoğun ilgi gösterdiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Hafta sonları 10 yaş üstü gençlerimize okçuluk eğitimi veriyoruz. Ok atmaya müsait olmayan 10 yaş altındaki çocuklara ise zeka oyunları oynatıp, kitap okuma günleri düzenliyoruz. Kurslarımız hafta sonları daha çok gençlere yönelik oluyor. Hafta içi de genellikle memur kesimine ve vatandaşlara yönelik devam ediyor. Bizlere destek olan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."

Okçuluğu çok sevdiğini anlatan 10 yaşındaki Yasir Adıyaman ise kursun açılmasından dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:00 Kaynak: AA

Ahlat, Güncel
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