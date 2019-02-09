Ahlat'ta Aday Öğretmenler Yemekte Bir Araya Geldi
48 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ilçesine yeni atanan aday öğretmenler, Ahlat Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyonla bir araya geldi.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesine yeni atanan aday öğretmenler, Ahlat Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyonla bir araya geldi.
Ahlat Kaymakamlığı tarafından bir restoranda düzenlenen akşam yemeğine Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, şube müdürleri ile aday öğretmenler katıldı.
Yemeğin ardından konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, ilçeye yeni atanan öğretmenlere başarılar dileyerek, bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
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