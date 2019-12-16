Ahlat'ta aday öğretmenlere seminer verildi - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesine Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında seminer verildi.
Selçuklu Öğretmenevi Konferans salonunda verilen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, öğretmenlerin bu program sayesinde daha donanımlı hale geleceklerini söyledi.
Ardından öğretmenlere Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaş, aday öğretmenlere kentin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi.
Seminere, Milli Eğitim Şube müdürleri Bülent Bildirici ve Suat Denizci de katıldı.