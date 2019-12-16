Ahlat'ta aday öğretmenlere seminer verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta aday öğretmenlere seminer verildi - Son Dakika

Ahlat'ta aday öğretmenlere seminer verildi

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesine Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında seminer verildi.

Ahlat'ta aday öğretmenlere seminer verildi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesine Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında seminer verildi.

Selçuklu Öğretmenevi Konferans salonunda verilen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, öğretmenlerin bu program sayesinde daha donanımlı hale geleceklerini söyledi.

Ardından öğretmenlere Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaş, aday öğretmenlere kentin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi.

Seminere, Milli Eğitim Şube müdürleri Bülent Bildirici ve Suat Denizci de katıldı.

Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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