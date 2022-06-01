Ahlat'ta Aile Destek Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Ahlat'ta Aile Destek Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

01.06.2022 13:51
Ahlat'ta Aile Destek Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergiledi.

Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergiledi.

Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Fikret Dağ, kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Stantları gezen Dağ ve beraberindekiler, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

Programa, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, ADEM Koordinatörü Aynur Alçiçek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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