Ahlat'ta aşırı kar ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta aşırı kar ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı - Son Dakika

Ahlat'ta aşırı kar ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun kar yağışının ardından bazı ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Ahlat'ta aşırı kar ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun kar yağışının ardından bazı ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.


Ahlat'ta 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı sonrası şehir içi ve şehirler arası ulaşımda aksamalar meydana geldi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçti. İlçe sakinlerinden Bülent Elmas, uzun zamandan sonra kar yağışının etkili olmaya başladığını belirterek, "Yarım metre kar var. İlçemizde güzel kartpostallık görüntüler oluştu. Bütün ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Karın fazla yağmasından dolayı küreklerle yolumuzu açmaya çalışıyoruz" dedi.


Ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu


Etkili olan kar yağışı sonrası ilçenin Harabeşehir Mahallesi'nde karın ağırlığını taşıyamayan ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar mahallenin elektrik nakil hatlarını kopartırken, yolu da kapattı. Mahalle sakinleri elbirliğiyle devrilen ağaçları keserek yolu trafiğe açarken, VEDAŞ ekipleri de kopan nakil hatlarını onardı. Mahalle sakinlerinden Bedrettin Babahan, "Gece yağan kardan dolayı yollarımız kapandı, ağaçlarımız devrildi. Mahalleliler olarak birlikte ağaçları yoldan kaldırdık" diye konuştu.


Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan da, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için geceli gündüzlü çalışma yürüttüğünü söyledi.


Belediye ekipleri ilçe merkezinde, Karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - BİTLİS

Değerli Taş, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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