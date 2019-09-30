Ahlat'ta Aşure Günü etkinliği
20 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kanuni İlkokulunca "aşure günü" etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kanuni İlkokulunca "aşure günü" etkinliği düzenlendi.
Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.
Ardından katılımcılara ve öğrencilere aşure ikramında bulunuldu.
Programa Kaymakam Erkan İsa Erat, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.
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