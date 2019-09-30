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Ahlat'ta Aşure Günü etkinliği

20 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kanuni İlkokulunca "aşure günü" etkinliği düzenlendi.

Ahlat'ta Aşure Günü etkinliği, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kanuni İlkokulunca "aşure günü" etkinliği düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Ardından katılımcılara ve öğrencilere aşure ikramında bulunuldu.

Programa Kaymakam Erkan İsa Erat, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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