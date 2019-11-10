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Ahlat'ta Atatürk'ü anma töreni

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Ahlat'ta Atatürk'ü anma töreni, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.


Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Atatürk konulu slayt gösterisinin izlenilmesi, oratoryo gösterisi, koro ve Atatürk ilkeleri gösterisiyle birlikte program sona erdi.


Programa Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, Cumhuriyet Savcısı Melek Ölmez, Hakim Selin Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Mustafa Kemal Atatürk, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
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