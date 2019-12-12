Ahlat'ta "bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta 'bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele' toplantısı - Son Dakika

Ahlat'ta "bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele" toplantısı

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele" toplantısı yapıldı.

Ahlat'ta

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele" toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasında Kaymakam Erkan İsa Erat başkanlığında düzenlenen toplantıda, bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Erat, toplantının önemine değinerek, uyuşturucu ve kullanımına karşı hep birlikte mücadele edeceklerini kaydetti.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Programa, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Feridun İbrahim ile bazı kurum amirleri katıldı.

Kaymakamlık, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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