Ahlat'ta Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı Adayı Çoban Kazandı
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Abdulalim Mümtaz Çoban kazandı.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Abdulalim Mümtaz Çoban
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulalim Mümtaz Çoban 6 bin 255, HDP
adayı Serecettin Günbay 4 bin 16, Saadet Partisi
adayı Şahabettin Gökbulak
bin 791, CHP
adayı Mazlum Şahin
113 oy aldı.
"Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ın özgeçmişi"
01.01.1969 yılında Ahlat'ta dünyaya geldi. İlk orta ve lise tahsilini Ahlatta gerçekleştiren A.Mümtaz Çoban lisans eğitimine yurt dışında devam etti. Kırgız Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede yükses lisans eğitimini tamamladı. Manas Üniversitesi doktora eğitimiyle beraber yurt içinde de Erzincan Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Rusça ve İngilizce dışında Asya Türk
Lehçelerini de konuşabiliyor. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:12 Kaynak: İHA
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