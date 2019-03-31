Ahlat'ta Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı Adayı Çoban Kazandı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki Oyunu Kullandı! İşte İlk Açıklamalar

Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu