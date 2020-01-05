Ahlat'ta beyaza bürünen tarihi yapılar görsel şölen sunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta beyaza bürünen tarihi yapılar görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Ahlat'ta beyaza bürünen tarihi yapılar görsel şölen sunuyor

6 saat önce

Son günlerde kar yağışının etkili olduğu Bitlis'tin Ahlat ilçesinde beyaza bürünen tarihi yapılar ve doğal güzellikler, görsel şölen sunuyor.

Ahlat'ta beyaza bürünen tarihi yapılar görsel şölen sunuyor, System.String[]

Son günlerde kar yağışının etkili olduğu Bitlis'tin Ahlat ilçesinde beyaza bürünen tarihi yapılar ve doğal güzellikler, görsel şölen sunuyor.

Kışın çetin geçtiği Bitlis'te, kar yağışı hayatı zorlaştırsa da ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sunuyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen Ahlat ilçesinde beyaz gelinliklerini giyen kümbetler, seyrine doyum olmayan görüntülere sahne oldu. Kümbetlere gelen ziyaretçiler de karşılaştıkları eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirdi.

İlçedeki tarihi Bayındır Köprüsü ve Çağlayan Şelalesi'nde de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak
Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi

Son Dakika Haberleri
21:32 Kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
21:32 İsrail Gazze'de yüzlerce dönüm tarım arazisini su altında bıraktı - Son Dakika
21:32 Erdoğan: "8'inde Sayın Putin buraya geliyor. - Son Dakika
21:32 Erdoğan: "Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin bana göre kontrol altına... - Son Dakika
21:29 Bartın önce ambulansa çarptı, çaldığı tır ile yeniden kaza yaptı - Son Dakika
20:12 Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:10 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 21:34:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahlat'ta beyaza bürünen tarihi yapılar görsel şölen sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]