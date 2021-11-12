Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan sürücülere yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Ahlat İlçe Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, ilçenin Selçuklu Çarşısındaki kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisindeki yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak tavsiyelerde bulundu, bilgilendirici broşürler dağıttı. Trafik polisleri araç sürücülerine ve yolculara çikolata ikram etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatmış olduğumuz 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında bugün yolcularımıza, sürücülerimize emniyet kemerinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Tüm yolcularımızdan, tüm sürücülerimizden emniyet kemerine sıkı sıkıya tutunmalarını diliyoruz ve temenni ediyoruz. Emniyet kemeri özellikle ağır yaralanmalı trafik kazalarını yüzde 60-70'e varan onlarda düşürüyor. Dolayısıyla kendimiz için, sevdiklerimiz için emniyet kemerine daha fazla tutunmamız gerektiğine düşünüyorum. Bütün yolcularımıza ve sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. - BİTLİS