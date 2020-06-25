Ahlat'ta bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Ahlat'ta bir apartman karantinaya alındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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