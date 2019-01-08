Ahlat'ta Çocuklar Kızaklarla Ot Taşıyor

Ahlat ilçesinde çocuklar, eşeklerin çektiği kızaklarla ahırlara ot götürüyor.

Ahlat ilçesinde çocuklar, eşeklerin çektiği kızaklarla ahırlara ot götürüyor.



Seyrantepe köyünde çocuklar, ailelerinin yazın hayvanları için ekip biçtiği otları, eşeklerin çektiği kızaklarla ahırlara taşıyor.



Çocuklar bu sayede hem ailelerine yardımcı oluyor hem de eğleniyor.



Besici Ali Rıza Çağlar, aşırı soğuk nedeniyle hayvanlarını dışarı çıkamadıklarını bu yüzden onlara kızaklarla ot taşıdıklarını ifade etti.

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