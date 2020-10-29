29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptığı törende. öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyonlar okundu.

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Gonca Bay, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.