Ahlat'ta doğal gaz çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, doğal gaz alt yapı çalışmalarına başlandı.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yürütülen çalışmaları inceleyerek firma yetkilisinden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çoban, çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.

Doğal gazın ilçede uzun süredir beklenen bir yatırım olduğunu belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Bu yatırımla çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırma şansını yakalayacağız. Bu işin ekonomik boyutu da çok önemli. Belediye için ciddi bir külfeti olacak ama bu zahmetlerin hepsini göğüsleyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun insanımızın konforu için elimizden geleni yapacağız. Bu kış doğal gazı vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. imar alanımızın tamamına 3 yıl gibi bir süreyle doğal gazı ulaştırmış olacağız."

Ahlat'ın büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu ifade eden Çoban, şöyle devam etti:

"Bu işte emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'e, AK Parti Bitlis Milletvekillerimiz Vahit Kiler ile Cemal Taşar'a, EPDK'da bulunan hemşerimiz Hamdi Bildirici'ye teşekkür ediyorum. Yüklenici firma çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bundan sonra sadece evlerimizde değil, sanayi ve ticari alanlarımızın da ciddi anlamda faydalanacağı bir zenginliğe kavuşuyoruz."