Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta doktor ve güvenlik görevlisinin darp edildiği iddiası
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Ahlat'ta doktor ve güvenlik görevlisinin darp edildiği iddiası

47 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir doktor ile güvenlik görevlisinin darbedildiği ileri sürüldü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir doktor ile güvenlik görevlisinin darbedildiği ileri sürüldü.
Alınan bilgiye göre, dün çocuğunu Ahlat Devlet Hastanesine getiren kişi ile dahiliye servisinde görev yapan hemşire arasında tartışma yaşandı.
Tartışmaya müdahale eden dahiliye uzmanı ve güvenlik görevlisi, hasta yakınları tarafından darbedildi.
Olayla ilgili suç duyurusu üzerine gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Meslektaşları olayı kınadı
Ahlat Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Bitlis Sağlık Müdür Vekili Hüsnü Demirci, hastane yöneticileri, doktorlar ve çalışanlar olayı kınadı.
Demirci, burada yaptığı konuşmada, sağlıkta şiddetin bir kez daha çirkin yüzünü gösterdiğini söyledi.
Vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gece gündüz demeden çalışan sağlık ekibine yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Demirci, şunları kaydetti:
"Hastanemizde görevli hekim arkadaşımız ile özel güvenlik görevlimiz sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları, moral ve motivasyonlarında düşüşe neden olmaktadır. Şiddet olaylarının son bulması ve şiddet dilinin topluma hakim olmaması için halkımızın da içinde yer aldığı bir toplu mücadele sergilemeliyiz. Hep birlikte, şiddet diliyle hareket eden insanlara karşı sevgi dilini kullanmamız ve bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı bu sözlü ve fiziki şiddetin sebebi ne olursa olsun kabul edilemez. Bu şiddet olayının cezasız kalmaması adına da işleyen hukuki süreçlerin yakından takipçisi olacağız. Bu menfur saldırıyı esefle kınıyoruz."
Ahlat'ta doktor ve güvenlik görevlisinin darp edildiği iddiası
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:37 Kaynak: AA
Bitlis, Ahlat, Güncel
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