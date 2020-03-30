Ahlat'ta dolu etkili oldu - Son Dakika

Doluya hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, korunmak için otobüs duraklarında bekledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Bitlis 'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

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