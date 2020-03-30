Ahlat'ta dolu etkili oldu - Son Dakika

Ahlat'ta dolu etkili oldu
6 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.
Doluya hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, korunmak için otobüs duraklarında bekledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:27 Kaynak: AA
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