Ahlat'ta dolu etkili oldu - Son Dakika

Ahlat'ta dolu etkili oldu
6 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde dolu etkili oldu.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde dolu etkili oldu.
İlçede sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak, dolu olarak etkisini sürdürdü.
Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:34 Kaynak: AA
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