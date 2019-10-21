Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta dolu yağışı etkili oldu, yoldaki sürücüler zor anlar yaşadı
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Ahlat'ta dolu yağışı etkili oldu, yoldaki sürücüler zor anlar yaşadı

1 saat önce

Ahlat'ta dolu yağışı etkili oldu, yoldaki sürücüler zor anlar yaşadıBİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, birçok araç ise mahsur kaldı.

Ahlat'ta dolu yağışı etkili oldu, yoldaki sürücüler zor anlar yaşadı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken, birçok araç ise mahsur kaldı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle Ahlat- Tatvan karayolunun Adabağ köyü yakınlarında yol beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünen yolda çalışma başlatan karayolları ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla kar temizler gibi dolu temizledi.

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan birçok sürücü, araçlarında yaz lastikleri olduğu için yollarda mahsur kaldı.

Ahlat'ta dolu yağışı etkili oldu, yoldaki sürücüler zor anlar yaşadı

Dolu Yağışı, Bitlis, Ahlat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:51 Kaynak: İHA
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