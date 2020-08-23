Ahlat'ta düzenlenen yelken yarışları renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bitlis Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü antrenörü Kazım Yurtada, Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlen gösterilere Bitlis'in yanı sıra Van ve Tunceli 'den takımların katıldığını söyledi.

4 kategorideki yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 14:53

Kaynak: AA

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi