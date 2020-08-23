Ahlat'ta düzenlenen yelken yarışları renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yılı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.
Bitlis Gençlik Spor ve İl Müdürlüğünce Ahlat limanında gerçekleştirilen yarışlara 3 ilden 25 sporcu katıldı.
4 kategorideki yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.
Bitlis Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü antrenörü Kazım Yurtada, Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlen gösterilere Bitlis'in yanı sıra Van ve Tunceli'den takımların katıldığını söyledi.
Güzel bir etkinlik yaptıklarını aktaran Yurtada, Malazgirt Zaferi'nin 949. yılını kutladı.