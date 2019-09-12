Ahlat'ta düzensiz göçmen taşıyan sürücüye para cezası
2 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzensiz göçmen taşıyan minibüs sürücüsüne para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:08 Kaynak: AA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzensiz göçmen taşıyan minibüs sürücüsüne para cezası kesildi.
İlçenin Ovakışla Kavşağı'nda içerisinde 31 düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs kaza yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, sürücüye kişi başına bin 415 liradan toplam 43 bin 865 lira para cezası kesildi.
Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı Son Dakika: Merkez Bankası faizleri 325 baz puan indirdi Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer Ahmet Hakan için müşteki olarak yer aldığı davada zorla getirme kararı çıktı