Ahlat'ta düzensiz göçmen taşıyan sürücüye para cezası

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzensiz göçmen taşıyan minibüs sürücüsüne para cezası kesildi.

İlçenin Ovakışla Kavşağı'nda içerisinde 31 düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs kaza yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken, sürücüye kişi başına bin 415 liradan toplam 43 bin 865 lira para cezası kesildi.

Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.